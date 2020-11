Juve, sui social i tifosi lanciano l’ultimatum

La pazienza è già finita? L’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha portato grande entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Un grande giocatore, un simbolo di una squadra vincente dopo l’esperienza negativa di Maurizio Sarri: tutto sembrava puntare in direzione di una cavalcata. Ma per il momento così non è stato.

Pazienza bianconera

I tifosi della Juventus fino a questo momento hanno aspettato con pazienza. La stagione è iniziata praticamente senza ritiro e Pirlo ha avuto poco tempo per lavorare sulla sua idea di calcio. I risultati però fino a questo momento non sono stati soddisfacenti soprattutto in campionato con la Juve attardato rispetto alle prime della classe.

Con il Cagliari però è vietato sbagliare. L’obiettivo scudetto deve essere prioritario e non si possono commettere altri errori lunghi il percorso e i tifosi adesso non ammettono più errori. “Da stasera anche per stessa ammissione di Pirlo non sono più ammessi scivoloni. Da stasera tutti vogliono vedere la Juve, da stasera cambia tutto”. Anche Roberto la pensa allo stesso modo: “Stasera niente scherzi. Mi raccomando Juventus. Giocare bene e senza distrazioni”.

Basta pareggi

Dopo il pareggio con la Lazio e i tanti punti lasciati per strada, i tifosi ora chiedono la massima attenzione, una squadra dallo “spirito combattivo” come ha chiesto lo stesso Pirlo in fase di presentazione: “Pirlo chiede più fame – dice Paolo – in Juve-Cagliari. Aggiungo: per acquisire di più questa determinazione chi sta fuori deve avere voglia di entrare e spaccare il mondo”.

La richiesta dei tifosi è unanime, i fan vogliono una Juve che dimostri tutto il suo valore e torni a essere la squadra dominatrice delle ultime stagioni: “E’ ora di far vedere a tutti che siamo ancora noi i più forti – dice Christian – di dimostrare che anche quando ci danno per morti ne usciamo rinforzati. Spero davvero che ora si vedrà un’altra Juventus, se non dal punto di vista del gioco (lì ci vuole tempo), almeno da quello dello spirito”.

SPORTEVAI | 21-11-2020 10:48