Juve, sul web le foto della maglia che indigna i tifosi

Poche ore dopo che la Juventus, sui suoi canali ufficiali, ha svelato la seconda maglia (nera) per la stagione 2021-2022, sul web hanno iniziato a circolare anche le immagini che spoilerano quella che dovrebbe essere la terza maglia dei bianconeri. Tre i colori predominanti: bianco, giallo e blu con fantasia geometrica.

NON PIACE – Ma se la prima e la seconda divisa avevano fatto innamorare i tifosi, questa li ha letteralmente scioccati. E in negativo. Almeno è questo che si evince leggendo i primi commenti alle foto: “oscena” tuonano in molti; “La più brutta della storia della Juventus” commenta qualcuno; “A chi ha disegnato questa maglia vorrei soltanto dire: perché?” si chiedono altri.

IRONIA SOCIAL – Per sdrammatizzare, alcuni tifosi giocano con le somiglianze: “Ma è la maglietta dalla Lidl?”; “Se nn fosse per il logo direi che sarebbe perfetta… per il Parma”; “Sembra una maglia da pallavolo… con tutto il rispetto per le maglie da pallavolo!”.

SPORTEVAI | 23-07-2021 07:00