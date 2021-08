Juve, tifosi tra gioia e sgomento per la scelta sul capitano

Nel giorno del suo ritorno a Torino da capitano della nazionale campione d’Europa, Giorgio Chiellini si è presentato ai tifosi con un sorriso stampato sul volto che ha lasciato pochi dubbi sulla sua permanenza in bianconero. Le meritate vacanze, infatti, il difensore le ha vissute da disoccupato, visto che il contratto con la Juventus era scaduto. Nonostante alcune voci lo volessero in rotta con la società e pronto ad accasarsi altrove, la verità è sempre stata un’altra, così come la volontà del club e del giocatore di proseguire insieme. Lo ha ribadito, senza nascondere il fastidio sulle voci di mercato, pochi giorni fa il presidente Andrea Agnelli durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri: “Con Giorgio nessun problema, appena torna dalle vacanze ci sarà il rinnovo. Non mi sembra logico che interrompa le vacanze solo per venire a Torino a firmare”, aveva detto.

Juve, Chiellini rinnovo biennale e ingaggio dimezzato

E, c0sì, effettivamente sarà. Manca ormai solo l’ufficialità, ma dopo il positivo incontro di questa mattina tra la dirigenza e il calciatore, secondo le prime indiscrezioni, non solo il contratto verrà rinnovato, ma la Juventus è pronta al rilancio. Tanto che l’accordo dovrebbe prevedere il rinnovo di un anno con l’opzione per il secondo, se non addirittura – come riporta SkySport – essere un contratto biennale fino al 2023, con la possibilità di vedere Chiellini anche al Mondiale in Qatar del 2022. La notizia del rinnovo lascia nei tifosi bianconeri sentimenti contrastanti tra chi applaude ed è pronto a godersi il capitano fino alla soglia dei 39 anni e chi, proprio sulla questione anagrafica, dimostra non gradire la scelta di un rinnovo così lungo e oneroso (anche se si vocifera un dimezzamento dei 3,5 milioni di euro a stagione percepiti nel precedente accordo), visti anche i tanti problemi fisici che hanno contraddistinto le ultime stagioni in bianconero di Chiellini.

Il rinnovo di Chiellini con la Juventus divide i tifosi

Su Twitter il dibattito è accesissimo. Una tifosa esulta e provoca gli interisti: “Chiellini porterà a spasso Lukaku ancora per due anni“, e un altro le fa eco: “per quanto mi riguarda, Re Giorgio va rinnovato finché respira“, o anche: “He’s coming home!“, “Chiello Forever”. Qualcuno non nasconde il proprio scetticismo, ma concede la scelta al capitano bianconero: “Gli auguro di arrivare sano e in forma al mondiale ma il rischio di trascinarsi purtroppo c’è, chiudere con la nazionale con la conquista degli europei sarebbe stato un finale perfetto ma Chiellini si è guadagnato il diritto di chiudere la carriera come vuole“.

Davvero tanti i commenti scettici sui due anni di rinnovo. C’è chi scrive: “Si poteva fare un anno e poi rinnovare per un altro ancora, valutando lo stato fisico” e ancora: “Rinnovo di Chiellini giustissimo, ma 2 anni…“, “C’è una spiegazione al rinnovo di Chiellini per due anni. Farà da chioccia l’anno prossimo. Altrimenti io non me lo spiego e rido“, “Voglio un bene dell’anima a Chiellini, ma 2 anni di contratto è una follia“, “Biennale ad un 37enne mezzo rotto solo se paga lui per giocare“, “ma basta, che si faccia da parte e dia spazio ai giovani“.

SPORTEVAI | 02-08-2021 14:39