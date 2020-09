Juve, Ziliani attacca Caressa e Sky: è putiferio

Dopo il trionfale debutto con la Sampdoria, la Juventus di Pirlo si salva a stento dalla sconfitta all’Olimpico contro la Roma, al termine di una settimana segnata dalle polemiche per il caso Suarez. A Sky Calcio Club l’argomento dell’esame-farsa dell’uruguaiano non è praticamente toccato e l’atteggiamento nei confronti dei bianconeri, autori contro i giallorossi di una prestazione al di sotto delle aspettative, è tutto sommato benevolo. Ce n’è abbastanza, insomma, perché Paolo Ziliani sbotti su Twitter tutto il suo disappunto.

Ziliani, il Tweet su Del Piero

Il primo messaggio il giornalista lo riserva a un’ex gloria bianconera, Alex Del Piero, intervenuto in collegamento: “Un Del Piero ispirato indica l’Atalanta favorita per lo scudetto e dice che se non avesse pareggiato il match in casa della Juve avrebbe avuto chances anche un anno fa. Di più non può dire, ma la Juve (stradominata) pareggiò con 2 rigori fischiati da buon Giacomelli. Tipo questo”, con immagine del penalty per fallo di mano più che dubbio di De Roon su cross di Dybala.

L’ironia sui temi in agenda

Poi un altro affondo, più esplicito: “Al Club di Sky monta l’attesa per lo scabroso dibattito sull’inchiesta di Perugia (leggi esame di Suarez con ipotesi di corruzione). Per ora – ironizza Ziliani – si dibatte della cosa di cui si è più parlato questa settimana, nei tg e sulle prime pagine di tutti i quotidiani, cioè le 5 sostituzioni”.

Lo spazzino Caressa

E infine l’attacco al conduttore: “Lo spazzino Caressa – incalza Ziliani – nasconde sotto il tappeto la spazzatura evidenziata da Piccinini (caso Suarez-Juventus) e dà subito la parola a Del Piero chiedendogli della Lazio. Dal magico mondo di Sky è tutto. Linea allo studio”.

Ziliani vs Sky, le reazioni social

“In realtà parla delle notizie più importanti un po’ come quando nel film Johnny Stecchino si parla della piaga più grande della Sicilia…il traffico”, è il messaggio sarcastico di Gennaro sulla scaletta di Caressa. “E hanno detto che siamo solo noi in Italia a fare 5 sostituzioni nei maggiori campionati. Ma dico io prima di parlare questi si informano? Spagna, Germania, Francia come noi, Inghilterra 3″, scrive un altro follower. Anche Albertino è caustico su Caressa: “È un genio, l’ho capito l’anno scorso quando ha deciso di non parlare più di casi da moviola ‘perché ormai non ci si capisce più niente'”. Un altro commento: “L’impressione è che si sia parlato della questione solo per un’impuntatura di Piccinini (l’unico che ha parlato infatti), se ne sarebbe fatto volentieri a meno. La chiosa di Caressa, ormai è un mantra: la Juve non rischia nulla”.

