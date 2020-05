Juventini contro interisti: guerra social per l’accusa di Moratti

Juventini e interisti si danno battaglia sul web praticamente da quando esistono i social network, ma quando si trattano alcuni argomenti i toni della disputa diventano nettamente più accesi. Anche dopo 14 anni, ad esempio, Calciopoli resta un tema caldissimo, anzi bollente.

La differenza tra Inter e Juve secondo Moratti

Basta osservare quanto avvenuto dopo le dichiarazioni di Massimo Moratti, che alla Gazzetta dello Sport ha marcato la differenza tra lo scudetto vinto a tavolino dall’Inter nel 2006 e l’eventuale titolo che la Figc potrebbe assegnare alla Juventus quest’anno, in caso di interruzione del campionato.

“C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo”, ha dichiarato l’ex patron nerazzurro. E la parola truffa, naturalmente, ha scatenato le reazioni sul web degli juventini.

Gli juventini all’attacco dell’ex presidente nerazzurro

“La banda degli onesti (prescritti ma non innocenti) colpisce ancora. E non c’è più di pericoloso del ladro che vuole farsi credere onesto”, scrive Vito su una delle pagine Facebook dei tifosi bianconeri.

Alessia, invece, sfodera un tema carissimo agli juventini quando si tratta di accusare l’Inter: “Voi pure ma è andato tutto in prescrizione come il passaporto di Recoba”. “Parla quello della Champions più rubata della vita. Chiedere a Chelsea e Barcellona per piacere”, aggiunge Roberto, alludendo al Triplete del 2010 dell’Inter.

Mariano, invece, invita la Juventus a spingere per ottenere lo scudetto 2020. “Se è diverso allora se non si riparte lo scudetto ce lo prendiamo e siamo anche giustificati”.

In casa Inter, i tifosi difendono a spada tratta il loro ex presidente. “Grande Moratti, noi non abbiamo nulla a che fare con loro”, scrive John. E Dario: “Dal 1998 a oggi, quando Ceccarini ci tolse lo scudetto, nulla è cambiato: sono scandalosi”.

SPORTEVAI | 06-05-2020 11:51