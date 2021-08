Juventus, 2 brutte notizie: una sul mercato, l'altra per Allegri

La stagione della Juventus non è iniziata come ci si immaginava. La squadra di Allegri, alla prima giornata di campionato, ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese al Friuli dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Ad alimentare la tensione dei tifosi ci ha pensato il tecnico livornese, che ha escluso Cristiano Ronaldo dagli undici titolari. Le voci su un possibile addio si sono alimentate, ma sia Nedved che Allegri hanno assicurato la permanenza del portoghese.

Come se non bastasse, la Juventus adesso deve fare i conti subito con gli infortuni. Nell’allenamento odierno infatti, Kaio Jorge si è fermato per un problema muscolare e potrebbe stare fermo tra le quattro e le cinque settimane, rinviando così ulteriormente il suo esordio con la maglia bianconera.

Questo il comunicato della Juventus: “Kaio Jorge, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

Una brutta notizia per Allegri, anche se comunque il reparto offensivo è ricco di soluzioni. Un altro infortunio però riguarda la Juventus, anche se non si tratta in questo caso di un giocatore bianconero ma bensì di un obiettivo di mercato. A Mauro Icardi infatti è stata diagnosticata “una distorsione di grado 2 dell’acromioclavicolare destro e il ritorno agli allenamenti collettivi è stimato tra le tre e le quattro settimane”.

Icardi si era infortunato venerdì scorso a fine gara nella partita vinta 4-2 dal Psg sul Brest. L’argentino è in questo momento in Italia con la moglie e agente Wanda Nara, che vorrebbe riportarlo in Serie A. Questa notizia però rischia di allontanare definitivamente Icardi dalla Juventus.

OMNISPORT | 23-08-2021 18:55