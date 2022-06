Juventus: accordo col Cagliari per Brunori aspettando il Palermo

19-06-2022 17:10

L’incredibile stagione vissuta in Serie C con la maglia del Palermo ha fatto accendere le luci dei riflettori del mercato su Matteo Brunori. L’attaccante 27enne italo-brasiliano ha infatti sorpreso e, grazie alle sue 29 reti, ha trascinato i rosanero prima ai playoff e poi alla promozione in B. Per l’attaccante c’è tanto mercato in A e B e la Juventus, società detentrice del suo cartellino, apre alla cessione.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo verbale col Cagliari per la cessione sulla base di 4,5 milioni, ma l’affare non sarebbe ancora stato concluso. I piemontesi, infatti, hanno una sorta di patto col Palermo che avrebbe la precedenza sull’acquisto del giocatore. La palla quindi passa al presidente Mirri e al ds Castagnini, che dovranno pareggiare, se non addirittura, superare l’offerta dei sardi per avere Brunori che intanto, dopo una stagione super, si gode il viaggio di nozze.

