Juventus, aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala

La Juventus ritrova Paulo Dybala. Le condizioni dell’attaccante bianconero sono nettamente migliorate negli ultimi giorni, e l’argentino potrebbe giocare uno spezzone di gara nella partita di campionato in programma lunedì sera contro il Crotone.

Il fastidio al ginocchio sembra ormai essere alle spalle: per la Joya si aprono settimane decisive, in cui dovrà cercare di riprendersi il suo posto nella Juventus dopo una prima parte di stagione quasi da elemento estraneo nella rosa di Andrea Pirlo. Tra infortuni, esclusioni e ritardo di condizione, Dybala ha finora contribuito pochissimo alla causa bianconera: in campionato ha giocato da titolare appena sette partite, segnando due reti.

Potrebbe essere il vero acquisto della Juventus: i prossimi mesi saranno determinanti anche per il suo futuro a Torino, considerato l’accordo sul rinnovo del contratto ancora da trovare. Il giocatore si è allenato da solo alla Continassa per continuare la sua tabella di recupero, contro il Crotone partirà dalla panchina ma sarà pronto a dare il suo contributo a gara in corso: a Pirlo servono ricambi in attacco, dopo le difficoltà evidenziate dalla Vecchia Signora nelle ultime uscite tra campionato e coppe.

Gli altri infortunati: Chiellini, alle prese con l’ennesimo stop, potrebbe tornare a disposizione a marzo. Cuadrado e Bonucci dovrebbero tornare disponibili per la gara contro la Lazio del 6 marzo, mentre sono ancora da decifrare le condizioni di Arthur, che sarà rivalutato la prossima settimana. Nessun problema per Alvaro Morata, convocato regolarmente per la sfida contro il Crotone.

OMNISPORT | 19-02-2021 21:29