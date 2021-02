Mercato Juventus: Dybala rientra ma rinnovo in stand-by

Stagione decisamente travagliata per Paulo Dybala. L’argentino ha trascorso tanto tempo ai box ma, finalmente, sembra pronto a tornare a disposizione del tecnico Andrea Pirlo e a dare così il suo contributo alla causa bianconera.

Dopo essere stato frenato da Covid-19 e infortuni vari, la Joya dovrebbe essere disponibile per la sfida di martedì sera, all’Allianz Stadium, contro l’Inter, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Da non escludere che Andrea Pirlo gli conceda uno spezzone di partita, soprattutto se la pratica qualificazione dovesse essere risolta in tempi brevi (si riparte dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro).

Felice per il ritorno in campo, ancora teso per quanto concerne il suo futuro. Al momento, il rinnovo del suo contratto con la Juventus sarebbe ancora in stand-by (da ricordare che l’attuale accordo scadrà nel giugno del 2022).

Ci sarebbe, secondo il Tutto Sport, ancora una notevole distanza tra la richiesta dell’entourage del giocatore (15 milioni di euro a stagione) e l’offerta dei bianconeri, fermi a 10 milioni, più vari bonus legati ai risultati in campo.

L’unico modo che ha Paulo Dybala per sbloccare la situazione pare proprio legato al rendimento in campo. L’argentino deve salire di colpi per dimostrare di valere il ricco ingaggio che avrebbe richiesto.

Intanto non mancherebbero i club interessati all’argentino. Il Manchester United sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti in maniera importante nel caso in cui il rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus dovesse interrompersi.

OMNISPORT | 08-02-2021 09:27