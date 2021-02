Juve, Dybala l'arma per arrivare all'asso della Premier 

Mentre in casa Juventus si inizia a parlare del rinnovo di contratto di Cristiano Ronaldo – in scadenza a giugno 2022 – dall’Inghilterra arrivano voci che indicano i bianconeri come interessati a uno dei veri top player della Premier League.

Dall’Inghilterra: “La Juve vuole Rashford”

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, la Juve sarebbe seriamente interessata a Marcus Rashford, ex enfant prodige del Manchester United, oggi uno dei veri trascinatori dei Red Devils: in questa stagione il veloce attaccante prodotto dell’Academy dello United ha già segnato 6 reti in Champions League e 8 in campionato (con ben 7 assist), dimostrando di essere assolutamente fondamentale per la squadra allenata da Ole-Gunnar Solskjaer.

Secondo il tabloid britannico, su Rashford ci sarebbe anche il Barcellona, interessato all’attaccante inglese nel caso in cui Leo Messi dovesse davvero decidere di lasciare la Catalogna e volare al Psg. Nell’eventuale trattativa con lo United, però, la Juventus avrebbe un’importante carta da giocare: Paulo Dybala.

Dybala utile nell’affare

L’argentino piace da sempre allo United e il suo cartellino potrebbe essere un’arma decisiva per imbastire l’accordo per la cessione di Rashford. Di concreto non c’è ancora nulla, ma naturalmente l’idea di vedere Rashford in bianconero stuzzica l’immaginazione dei tifosi juventini.

“Se vabbè sogniamo…”, scrive Domenico commentando la notizia su una delle pagine Facebook dedicate al tifo bianconero. Daniele gli fa eco: “Magari la Juventus prendesse Rashford”.

Per Luis, la Juventus dovrebbe puntare forte sull’idea Rashford, anche a costo di un sacrificio importante: “Giovane, veloce, segna e fa segnare: è perfetto per il dopo-Ronaldo”.

SPORTEVAI | 05-02-2021 11:05