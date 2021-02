Pirlo: "Quel ko contro l'Inter ci è servito da lezione"

In campionato è arrivata una sconfitta per 2-0, in Coppa Italia, gara d’andata, la Juventus ha espugnato San Siro per 2-1. Bianconeri dunque in vantaggio per la gara di ritorno, che deciderà quale squadra tra il team Pirlo e l’Inter approderà alla finalissima.

Stavolta Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere decisivo, segnando una doppietta essenziale per rimontare l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez. Tra una settimana la gara di ritorno, in cui i nerazzurri non potranno contare su Sanchez e Vidal.

Al termine della gara, Pirlo ha parlato così alla Rai: “Contro l’Inter in campionato non eravamo noi, quella partita ci è servita di lezione. Questo era il primo round, ma non abbiamo fatto ancora niente”.

La vittoria di San Siro è un chiaro messaggio per le avversarie della Juventus: “Se siamo concentrati diventa dura per tutti, conosciamo la nostra forza”.

Una forza che Pirlo vuole vedere continuamente: “La dobbiamo mettere in campo in ogni partita, solo che non è facile mantenere questo ritmo giocando ogni tre giorni. Però cerchiamo di fare del nostro meglio, poi penso che i risultati arriveranno”.

Cristiano Ronaldo non ha certo esultato per la sostituzione nel finale: “E’ normale che non vorresti uscire in una partita così, vuoi giocare per dare un aiuto alla squadra. Però dobbiamo pensare anche al campionato, quindi preservarlo per qualche minuto andava bene”.

OMNISPORT | 02-02-2021 23:21