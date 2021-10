Juventus-Alessandria 2-1: vittoria bianconera all'ultimo secondo

Un test organizzato per testare le condizioni di Arthur e Kaio Jorge. L’amichevole vinta dalla Juventus contro l’Alessandria si può riassumere cosi. Di Maressa e Chibozo le reti bianconere, Corazza per i Grigi.

Con molteplici giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Massimiliano Allegri decide di affidarsi a un 4-3-3 inizialmente formato da Perin tra i pali; De Sciglio, Rugani, Stramaccioni e Luca Pellegrini in difesa; Arthur in cabina di regia spalleggiato da Zuelli e Maressa; tridente offensivo caratterizzato da Akè, Kaio Jorge e Soulè.

Ed è proprio l’argentino – oggi con la casacca numero 10 – a disegnare calcio qua e là. Chiaro segnale di come questo talento, classe 2003, abbia importanti margini di miglioramento. E, infatti, la Juve recentemente gli ha rinnovato il contratto fino al 2026.

Il lato A del match, quindi, si spegne con Madama in vantaggio trascinata da un destro a giro di Maressa su assist di Soulè. Alessandria, formazione che milita in Serie B, inesistente dalle parti di Perin. Decibel a tutto volume per l’ex portiere del Genoa, a suggerire – uomo per uomo – la giocata.

La Casa di carta, brillante serie televisiva di Netflix, evidentemente alla Continassa va di moda. E quindi, così, Arthur diventa Arturito. La partita dei brasiliani più attesi di giornata, Arthur e Kaio Jorge, dura 63’. Insomma, una buona sgambata in vista della Roma.

Buone geometrie, ma verticalizzando poco, per l’ex Barça. Tanto movimento e sola un’occasione per il talento acquistato dal Santos. Nella ripresa salgono al potere i cambi, con la linea verde-verdissima in primo piano. Il subentrato Turicchia sfiora il 2-0, ma la formazione guidata da Moreno Longo trova il pareggio allo scadere dagli sviluppi di un corner con Corazza.

Finita qua? Pallonetto sontuoso di Chibozo e 2-1 finale per Madama. In definitiva, un buon allenamento per i ragazzi di Allegri, alle prese con una brutta notizia arrivata in mattinata. Ovvero: la positività di Rabiot al COVID-19.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ALESSANDRIA 2-1

MARCATORI: 40′ Maressa (J), 91′ Corazza (A), 93′ Chibozo (J)

Juventus (4-3-3): Perin (46′ Pinsoglio); De Sciglio (80′ Savona), Stramaccioni (63′ Fiumanò), Rugani, Pellegrini; Arthur (63′ Bonetti), Zuelli (63′ Ledonne), Maressa (63′ Turicchia); Akè (63′ Leo), Kaio Jorge (63′ Chibozo), Soulè (63′ Hasa). Allenatore: Allegri

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri (46′ Crisanto); Parodi, Benedetti (46′ Di Gennaro), Prestia; Mustacchio (46′ Pierozzi), Palazzi (46′ Chiarello), Casarini (68′ Speranza), Beghetto (46′ Lunetta); Orlando; Marconi, Kolaj (46′ Palombi). Allenatore: Longo

Arbitro: Felis

