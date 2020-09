Juventus, Alex Sandro si ferma subito

Un problema in più per la Juventus in questo avvio di stagione.

La società infatti ha comunicato che Alex Sandro si è infortunato e non sarà quindi disponibile per la partita di domenica contro la Sampdoria che segnerà l’inizio del campionato.

“Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo – si legge nel comunicato del club – mentre gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical Alex Sandro hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi controlli”.

Il giocatore brasiliano quindi resterà almeno fuori per due settimane, prima di sottoporsi a nuovi controlli e di capire il momento giusto per rientrare.

Dybala potrebbe invece essere a disposizione per la seconda giornata di campionato contro la Roma, il 27 settembre.

OMNISPORT | 19-09-2020 17:37