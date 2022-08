La Juventus, lunedì sera, farà il suo esordio in Serie A. La “prima” sarà all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Allegri sta preparando il match nei minimi dettagli ma attende anche novità sul fronte mercato. In particolare, si sta provando a chiudere le trattative per due giocatori.

Juventus, per Depay manca solo l’ok del Barça

Più passano i giorni e più Memphis Depay si avvicina alla Juventus. Il pressing bianconero si sta facendo sempre più importante. Si parla di un’offerta importante: un biennale da sei milioni di euro a stagione. Una proposta che dovrebbe portare alla tanto agognata fumata bianca.

Tuttavia, al momento, mancherebbe ancora l’ok finale del Barcellona. Xavi ha altri problemi a cui pensare al momento (esordio con pareggio senza gol in Liga contro il Rayo Vallecano) ma, alla fine, dovrà decidere cosa fare del centravanti olandese. La Juventus attende fiduciosa.

Juventus, l’arrivo di Paredes dipende da Rabiot

Oltre a Memphis Depay, la Juventus non vede l’ora di poter abbracciare Leandro Paredes. Il centrocampista in forza al PSG è considerato l’uomo giusto per il centrocampo bianconero. Tuttavia, prima di provare a chiudere con il club parigino, servirebbe l’addio di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese pare ad un passo dal Manchester United che, come ha confermato la clamorosa sconfitta con il Brendford, ha bisogno di rinforzi. I Red Devils dovrebbero investire 10 milioni di euro su Adrien Rabiot (che ha ancora un solo anno di contratto con il club bianconero).

Juventus, Di Maria titolare contro il Sassuolo

Intanto Max Allegri sta preparando la gara contro il Sassuolo. Nonostante i tanti infortunati (su tutti Paul Pogba), il tecnico bianconero vuole cominciare la stagione con un successo.

Subito titolare il neo acquisto Angel Di Maria che sarà a supporto di Dusan Vlahovic. L’ultimo arrivato Filip Kostic potrebbe anche entrare a gara in corso. Attenzione alla sorpresa Winston McKennie che ha recuperato dal suo infortunio e potrebbe anche giocare dal primo minuto.

