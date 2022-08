Francia, Deschamps: "Pogba sarà al Mondiale, non ho dubbi"

08-08-2022 21:07

Didier Deschamps è convinto che Paul Pogba sarà in grado di giocare un ruolo importante per la Francia ai Mondiali, nonostante debba saltare l’inizio della stagione per infortunio.

Pogba ha avuto un problema al menisco laterale del ginocchio durante il precampionato, dopo essere tornato alla Juventus dal Manchester United a parametro zero.

Si era ipotizzato che il vincitore della Coppa del Mondo 2018 avrebbe potuto saltare Qatar 2022, ma il giocatore ha optato per una terapia che mira a garantire un ritorno molto più rapido, benchè più incerto.

Pogba tornerà a far coppia con N’Golo Kante nel centrocampo della Francia a novembre, anche se il giocatore del Chelsea non è stato esente da problemi di infortuni nelle ultime stagioni.

“Stiamo parlando di giocatori molto richiesti, due giocatori che hanno una grande esperienza, leader”, ha detto Deschamps a Le Parisien.

“È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro: da qui la necessità di preparare giocatori più giovani”.

“Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione alla Coppa del Mondo, oggi, non è in discussione”.

Per ora l’obiettivo è quello di portare la Francia nelle migliori condizioni in vista della Coppa del Mondo, anche se l’ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane continua a essere collegato al posto di Deschamps.

Il CT della Francia, dal canto suo, non è preoccupato e ha dichiarato: “Ho sempre messo la squadra francese al di sopra di me, al di sopra di tutto.

“Oggi il posto non è libero, perché lo occupo con il mio staff. In seguito, ognuno avrà la libertà di dire ciò che vuole e come vuole. Per me non ha alcun impatto.

“L’interesse, oggi, per i giocatori e per tutta la squadra, è quello di essere efficienti ai Mondiali. Tutto ciò che può vanificare questo obiettivo comune non è necessariamente una buona cosa”.