Juventus, Allegri: "Serve pazienza"

16-03-2022 20:23

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha parlato ai microfoni di Amazon Prime a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Villarreal valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus ha perso solo tre delle precedenti 23 gare casalinghe contro squadre spagnole in Champions League, mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove. Questa sarà la prima trasferta del Villarreal contro la Juventus, e solo la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri dopo il match d’andata.

Ecco le parole di Allegri, riprese da Calcio News 24:

“Bisogna fare una partita di pazienza contro un allenatore che ha vinto tanto. I cambi sono importanti. L’andatura la vediamo durante la partita: può diventare tattica, se la sblocchiamo diventa un’altra partita. Per arrivare ai quarti bisogna fare una grande gara”.

OMNISPORT