Juventus, allenamento contro il Pinerolo: subito Di Maria a segno

17-07-2022 15:21

Nella mattinata di oggi la Juventus è scesa in campo alla Continassa per una partita-allenamento assieme al Pinerolo, squadra neo promossa in Serie D. In rete per i bianconeri sono andati Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dei bianconeri che parla nello specifico di questa gara:

“Si chiude una settimana intensa per la Juventus, proiettata verso i prossimi impegni, che anticiperanno la prima gara ufficiale fissata per il 15 agosto alle 20:45 quando all’Allianz Stadium arriverà il Sassuolo. Bianconeri oggi in campo al mattino per un allenamento congiunto con il Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza. Nel test sono andati in gol Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot. Domani comincia la settimana che conduce alla prima amichevole stagionale contro il Club Deportivo Guadalajara. Appuntamento al pomeriggio”.

Ora l’ultima settimana di ritiro, poi la partenza per la Tournèé negli Stati Uniti.