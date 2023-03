Juventus, allenamento "doppio" in vista del Verona

Seduta mattutina dedicata alla tattica e alla tecnica, fisica al pomeriggio per la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri

29-03-2023 17:46

Si avvicina il rientro in campo in Serie A e in casa Juve col gruppo che man mano che il gruppo va rinfoltendosi, anche la preparazione si sta intensificando. La squadra è attesa dall’impegno casalingo contro l’Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle 20,45.

Oggi doppia seduta per la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, ritrovatasi al Training Center della Continassa prima al mattino, per concentrarsi su esercizi dedicati allo sviluppo della manovra e alla costruzione dal basso, e poi ancora sullo sviluppo di trame di gioco avanzate. Al pomeriggio, lavoro sulla forza in palestra. Domani, giovedì 30 marzo, l’appuntamento è fissato per il mattino.