Juventus: anche Cuadrado positivo al Covid-19, è asintomatico

Con un altro comunicato, decisamente più scarno di quello di ieri riguardante Alex Sandro, la Juventus ha annunciato sul proprio sito ufficiale un altro caso di positività al Covid-19 ed è quello di Juan Cuadrado, che a differenza del brasiliano, non presenta sintomi riconducibili al Coronavirus. Ecco il testo del comunicato.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.

Adesso, in vista della partita di domani sera contro il Milan, è vera emergenza per la Juventus di Andrea Pirlo, che ora, come terzini schierabili, ha a disposizione i soli Danilo e Frabotta, e dovrebbe essere proprio il brasiliano a prendere il posto del colombiano sulla fascia destra, a meno che il tecnico bianconero non decida di affidarsi di nuovo a Demiral, che già dalla partita con l’Udinese era a sua disposizione.

Per quanto riguarda invece i controlli sugli altri giocatori, è risultato negativo il tampone per Dybala, che ieri ha avuto qualche linea di febbre, ma fortunatamente per i campioni d’Italia il pericolo di un’altra importante defezione (ricordiamo che in attacco c’è anche Alvaro Morata infortunato) è stato scongiurato.

OMNISPORT | 05-01-2021 17:18