28-09-2022 08:59

Poteva essere sufficiente la sosta di campionato a mettere al riparo dalle critiche almeno per qualche giorno Allegri? Vana speranza. Non c’è la serie A, è vero, ma giocano le nazionali e se nelle loro rappresentative brillano quei giocatori che a casa nostra stentano qualche dubbio arriva. Specialmente se, come nel caso del tecnico della Juventus, si è sotto il mirino costante della polemica e della contestazione.

Vlahovic e Kostic brillano con la Serbia

Nel caso specifico a far infuriare i tifosi bianconeri è la prova dell’accoppiata Dusan Vlahovic e Filip Kostic– Che funziona, sì, ma per ora solo con la maglia della Serbia. Nella gara di Nations League contro la Norvegia si è visto quello che in bianconero ancora tutti aspettano con ansia: ovveroo Kostic che serve Vlahovic e il bomber ex viola che segna. Vlahovic aveva brillato anche nella gara precedente, scatenando dubbi e polemiche.

Vlahovic a settembre fermo a zero gol con la Juve

Nella Juventus finora sono quattro le reti di Dusan: due su punizione, una su rigore e una su assist di Angel Di Maria. Nel mese di settembre addirittura il dato sulle reti di Vlahovic in maglia bianconera è fermo a zero.

Vlahovic double-face: i tifosi attaccano Allegri

Fioccano commenti acidi sui social: “anche Haaland, in mano ad un allenatore come Allegri, ti dà un rendimento pari a quello di Vlahovic nella Juve”, oppure: “Ma com’è possibile che Vlahovic e Kostic abbiano fatto una grande partita? Ma vi rendete conto!? Dal libro del profeta Max senza Chiesa e Pogba non si possono fare goal e assist” e ancora: “Sì allontanano dalla Continassa, ritrovano un allenatore anche normale e Kostic torna a fare gli assist e Vlahovic a fare gol”

C’è chi scrive: “Kostic scatta in fascia, crossa al centro, irrompe Vlahovic che la butta dentro. Un’azione così pensavo di vederla spesso nella Juventus, invece l’ho vista solo nella Serbia” e anche: “Vlahovic si sfoga in nazionale perché sa che appena torna da Allegri gli arriveranno si e no 5/6 palloni a partita…” e infine: “Vlahovic e Kostic lontani da Allegri si dimostrano decisivi! Entrambi pregiudicati da Allegri, con la Serbia uno ha fatto assist per l’altro!”