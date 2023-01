Juventus, ancora incerto il rientro di Dusan Vlahovic

11-01-2023 21:34

Anche se non c’è ancora una data ufficiale, Dusan Vlahovic sta lentamente rientrando in gruppo e punta a tornare ai suoi livelli per questa seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante serbo ha svolto in mattinata l’allenamento parzialmente assieme ai propri compagni.

Oltre a tenere conto di un normale periodo di preparazione, proprio per reggere tutti i 90 minuti, l’attaccante dovrà sottoporsi ad altri test sul campo prima di avere l’ok definitivo dai medici. Sicuramente, in ogni caso, Vlahovic non sarà presente nella prossima partita contro il Napoli.