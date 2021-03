Juventus, Antonio Cassano salva Pirlo

L’ex attaccante Antonio Cassano durante la Bobo Tv ha parlato della crisi della Juventus: “Per un nuovo ciclo servono giovani forti, Kulusevski, Chiesa e De Ligt non bastano. Molto dipenderà da cosa deciderà Ronaldo e da quello che faranno Bonucci, Chiellini e Buffon. La responsabilità di questa situazione è della società che non ha immesso gente fresca in rosa”.

“A Pirlo non do poche responsabilità, ma pochissime. L’anno scorso hanno cacciato l’allenatore che negli ultimi anni in Italia ha fatto il calcio migliore, ma aveva un problema, Ronaldo. Cristiano Ronaldo è sempre stato un problema. La Juve ha messo un allenatore che vuole fare calcio (Pirlo, ndr), ma ha tenuto Ronaldo, che per Andrea è un tappo. La Juve ha una rosa in fase calante: Ronaldo pensa ai suoi record, non è quello di quattro anni fa. Come allenatore Pirlo è un novellino, non puoi dargli la responsabilità di allenare Ronaldo”.

OMNISPORT | 23-03-2021 08:40