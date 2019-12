Juventus, stangata del Giudice dopo la sconfitta in Supercoppa

Il 2019 della Juventus si chiude nel peggiore dei modi. Dopo la vittoria sulla Sampdoria nell’anticipo della 17a giornata, infatti, per i bianconeri sono arrivate solo brutte notizie: il riaggancio in vetta da parte dell’Inter e soprattutto la pesante sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Gara che ha avuto anche pesanti strascichi sul piano disciplinare.

Il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha infatti squalificato per tre giornate il centrocampista Rodrigo Bentancur, espulso dall’arbitro Calvarese nei minuti conclusivi della gara giocata a Riad e vinta per 3-1 dalla squadra di Simone Inzaghi.

Questa la motivazione della squalifica di Bentancur: espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, infrazione punita con una giornata di squalifica, l’uruguaiano, al 47’ del secondo tempo, “avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, ha proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante”.

Per Maurizio Sarri si tratta di un problema di non poco conto, considerando anche l’infortunio di Sami Khedira, in vista delle prime tre partite del 2020, le ultime due del girone d’andata in casa contro il Cagliari e poi sul campo della Roma e la prima del ritorno, all’Allianz Stadium contro il Parma. Possibile, quindi, ripercussioni sul mercato e che torni in discussione la cessione di Emre Can.

Ma non finisce qui, perché il Giudice Sportivo ha anche multato il Chief Executive Officer Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved con un’ammenda da 5.000 euro ciascuno “per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale”.

Infine, il tecnico Maurizio Sarri entra in diffida: il cartellino giallo subito a Riad è infatti il quarto della stagione. Alla prossima ammonizione per il tecnico della Juventus scatterà la squalifica.

