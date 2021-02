Juventus, attenzione alla stella in uscita dal Real Madrid

La prossima estate sarà di certo un’estate di trattative bollenti. Dopo un mercato di gennaio davvero povero di contanti, i club cercherannoo sicuramente di sfruttare le occasioni migliori per rinforzarsi e uscire dalla crisi che il Covid ha causato. Una delle squadre pronte a colpire forte è il Real Madrid che, dopo diverse campagne acquisti “da formichina”, sta lentamente risparmiando per puntare al pezzo da Novanta, che potrebbe essere Kylian Mbappé oppure Erling Haaland (il più abbordabile dei due).

In quest’ottica, i Blancos stanno lavorando alle uscite e, secondo quanto riporta il portale spagnolo “dondario.com”, sulla lista dei partenti sono stati inseriti due dei Totem della squadra, Varane e Casemiro.

In particolare, il mediano brasiliano sempre interessare da vicino la Juventus, con Fabio Paratici che, sempre stando al portale spagnolo, starebbe monitorando da vicino al situazione. L’esperto 28enne è in scadenza di contratto nel 2023 e non è escluso che il club bianconero possa fare un tentativo già nella prossima estate.

OMNISPORT | 09-02-2021 11:37