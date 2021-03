Juventus-Benevento, Cuadrado non ci sarà per squalifica

Nuovi problemi in difesa per Andrea Pirlo. Per il match del 28esimo turno di Serie A, che vedrà la Juventus affrontare allo Stadium il Benevento dell’ex Inzaghi, non ci sarà infatti il titolarissimo della fascia destra, ovvero Juan Cuadrado . Squalificato.

Secondo ammonito nella gara contro il Cagliari della Sardegna Arena (dopo Cristiano Ronaldo, che ha ricevuto un giallo per lo scontro con Cragno), Cuadrado era di fatto l’unico diffidato in casa bianconera. Out causa somma di gialli, tornerà a disposizione per la 29esima giornata.

Senza Cuadrado, Pirlo riproporrà quasi sicuramente Danilo sulla fascia destra. Duttile elemento della rosa bianconera, tanto da essere inserito anche a centrocampo, compresa la gara contro il Cagliari, il brasiliano tornerà nel ruolo che più lo compete.

Per l’ultima gara di marzo, la Juventus non avrà a disposizione neanche Ramsey, che rienterà a inizio aprile, mentre è da valutare Alex Sandro , sostituito nel primo tempo di Cagliari causa problema muscolare. Da considerare anche l’eventuale recupero di Dybala.

OMNISPORT | 14-03-2021 18:59