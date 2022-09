Juventus: Bonucci fuori per scelta tecnica o altro?

19-09-2022 16:02

L’edizione odierna de “La Stampa” lancia una bomba. Secondo il quotidiano torinese, anche nello spogliatoio della Juventus si iniziano ad intravedere alcune crepe. Non mancano i malumori, in particolare tra Di Maria e lo stesso Allegri dove il rapporto non sembra più essere idilliaco. Ora, però, rischia di esplodere pure il caso Leonarco Bonucci: il neocapitano contro il Monza non è nemmeno sceso in campo, nonostante si sia scaldato per tutto il secondo tempo (era in panchina). Una circostanza che ha fatto riflettere e che potrebbe essere un ulteriore campanello d’allarme in riferimento al clima all’interno dello spogliatoio bianconero.