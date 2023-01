Juventus, Bremer ha recuperato ed è pronto per il Napoli

11-01-2023 15:19

Proseguono gli allenamenti in casa Juventus in attesa della super sfida di venerdì sera contro la capolista Napoli. Ieri alla Continassa si è tenuta una doppia seduta, oggi un allenamento al mattino con focus sulle esercitazioni tecniche divise per reparti, sulla fase di costruzione e lo sviluppo della manovra. A chiudere la sessione una partitella.

Buone notizie dall’infermeria. Il difensore brasiliano Bremer ha perfettamente recuperato dall’affaticamento muscolare che ne aveva sconsigliato l’utilizzo nell’ultima partita contro l’Udinese, vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri con gol del capitano Danilo. E’ quindi pronto per l’incontro del Maradona.