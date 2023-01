Juventus: Chinè chiede proroga per la manovra stipendi

26-01-2023 15:57

La Corte d’Appello federale della FIGC deve ancora rendere note le motivazioni della penalizzazione di 15 punti nei confronti della Juventus ed alle varie inibizioni nei confronti di suoi ex dirigenti nel caso delle Plusvalenze. Attualmente, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha richiesto una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini sul filone stipendi. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, segnalando come nel caso di ulteriori sviluppi la penalizzazione ai bianconeri potrebbe aumentare, salvo ulteriori ricorsi.