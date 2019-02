Juventus, col Frosinone fu segnato un gol storico

Sembra essere passata davvero un’eternità. Specialmente se si pensa a quale attesa c’è adesso per Juventus-Frosinone di domani sera rispetto a quando invece erano punti in palio per tutt’altro obiettivo. C’è però una sfida contro i ciociari che riporterà sicuramente alla mente dei tifosi bianconeri di vecchia data un momento dolcissimo, legato ad un campionissimo che ha fatto la storia del club piemontese, specialmente negli anni più difficili.

La perla di Alex – Il 28 ottobre del 2006, il fresco campione del mondo Alessandro Del Piero, reduce dalla rete in semifinale contro la Germania e dal rigore segnato nella serie in finale contro la Francia, realizzò una rete magari non così importante ma da ascrivere comunque agli annali. Quella contro il Frosinone, nel campionato di Serie B, fu la numero 200 che “Pinturicchio” realizzò con indosso la maglia della Vecchia Signora. Su un cross proveniente dalla destra ci fu un’uscita sbagliata del portiere ciociaro Zappino, con Nedved pronto a raccogliere la palla e a calciare, ma sulla respinta del palo Del Piero fu prontissimo a ribadire in rete festeggiando poi con una maglia preparata appositamente per l’occasione.

Da un idolo ad un altro – I tifosi juventini avrebbero voluto perennemente in campo il loro beniamino dell’epoca, cosa che accade anche oggi con un altro campione come Cristiano Ronaldo. Tra l’altro Massimiliano Allegri sembra volerli accontentare, perché anche nella partita contro l’undici di Baroni il fuoriclasse portoghese dovrebbe comunque giocare dal primo minuto senza riposare.

SPORTEVAI | 14-02-2019 17:18