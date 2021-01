Ralf Schumacher: "Vettel ha dimostrato l'umanità della Formula1"

Ralf Schumacher ha analizzato il campionato dell’ex Ferrari Sebastian Vettel: “La stagione si è messa in salita fin dall’inizio – ha spiegato su Sky Deutschland l’ex pilota tra le altre di Jordan, Williams e Toyota – ed evidentemente ha cercato di andare oltre i limiti della vettura. In più deve avere avvertito un po’ di pressione e tutto ciò si è tradotto in errori in pista. Sebastian ha dimostrato quanto sia umana la F1″.

Ralf Schumacher ritiene che l’Aston Martin abbia dei limiti: “Non si può trasformare una mucca in una tigre nel giro di una notte. La squadra ha ancora dei deficit da colmare, però non va dimenticato che è riuscita a restare in F1 più che dignitosamente in tutti questi anni tra mille difficoltà. Sono dei sopravvissuti. In più, sicuramente sosterranno Vettel al 100% e di questo sono molto contento”.

OMNISPORT | 16-01-2021 21:44