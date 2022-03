Juventus col vento in poppa: sognare ora è lecito

03-03-2022 08:45

Settimana dopo settimana, la Juventus continua a inanellare risultati positivi e a fare consistenti passi avanti in tutti i tornei in cui è impegnata.

Juventus, la serie si allunga

L’1-0 rifilato alla Fiorentina ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia è l’ennesima buona prova che certifica come i bianconeri, col lavoro di Allegri e la spinta dei nuovi innesti, stiano vivendo attualmente il loro miglior momento dell’anno.

Con la vittoria al “Franchi” la striscia (aperta) di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni è salita a quota 10: quelle precedenti quest’anno si erano fermate a 9 (tra il 14 settembre e il 24 ottobre) e 8 (tra il 30 novembre e il 9 gennaio).

Juventus, le ragioni dietro al buon momento

Dalla sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, la banda di Allegri non si è più fermata facendo registrare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League 6 vittorie e 4 pareggi, un rendimento questo dietro al quale vi sono molteplici motivi.

Oltre all’entusiasmo (più spesso sottolineato in conferenza stampa da Allegri) portato dai nuovi arrivati dal mercato di gennaio, la Juventus pare più coesa in campo, mentalmente pronta a reagire alle difficoltà e determinata a imporsi anche senza brillare.

I bianconeri in sostanza, pur costretti a fare i conti con una serie ripetuta di infortuni (Chiesa, McKennie, Zakaria), hanno assorbito i dettami del credo “allegriano” e, applicandoli in campo, hanno riconquistato fiducia e considerazione.

Juventus, le prospettive nell’immediato futuro

Tutto ciò consente di guardare col sorriso alle prossime settimane quando la Juventus avrà l’occasione di avvicinare traguardi importanti.

Il ritorno in Champions League col Villarreal potrebbe riaprire ai bianconeri le porte delle migliori otto d’Europa mentre le sfide in campionato contro Spezia, Sampdoria e Salernitana potrebbero riportare i piemontesi in piena lotta scudetto prima del big match contro l’Inter del 3 aprile.

Insomma, in un mese Vlahovic e soci si giocano la possibilità di rendere altamente positiva una stagione che fino a qualche mese fa era già stata bollata dai media come disastrosa.

