Proprio al fotofinish, la Juventus ha trovato una sistemazione ad Arthur, ormai ai margini del nuovo progetto bianconero. Una cessione che la società bianconera invocava da tempo.

Juventus, Arthur va a giocare nel Liverpool di Klopp

Dopo essere stato accostato a diversi club, tra cui Valencia, Porto e Sportingl Lisbona (tanto per citare i più recenti), Arthur ha finalmente trovato una nuova sistemazione.

Il brasiliano ha, infatti, trovato un accordo con il Liverpool. Nelle prossime ore sosterrà le classiche visite mediche nella sua nuova città e comincerà così la sua nuova avventura agli ordini del tecnico Jorgen Klopp.

Juventus, Arthur in prestito secco al Liverpool

L’ex centrocampista del brasiliano va al Liverpool con la formula del prestito secco. Di fatto, la Juventus risparmierà i soldi del suo stipendio annuale, pari a ben cinque milioni di euro netti.

L’agente Federico Pastorello è riuscito in un’operazione che pareva impossibile. L’accordo è stato formalizzato nella notte, con reciproca soddisfazione da tutte le partio in causa. Max Allegri, dopo l’arrivo di Leandro Paredes, si augurava una cessione a centrocampo e, alla fine, è arrivata con l’approdo di Arthur ai Reds.

Juventus, Arthur al Liverpool è una buona notizia per Miretti

L’addio di Arthur è una buona notizia anche per Fabio Miretti. Con un uomo in meno nella lista dei centrocampisti a disposizione di Max Allegri, il giovane azzurro classe 2003 potrebbe avere più chance di giocare in bianconero.

Soddisfazione anche in casa Juventus. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene aveva sottolineato, più volte, la necessità di sfoltire la rosa. L’uscita di Arthur è un grande colpo. A poche ore dal termine del mercato, la sensazione è che la Vecchia Signora abbia concluso le proprie operazioni, sia in entrata che in uscita. Ci sarebbe ancora il “caso” Moise Kean ma, al momento, l’attaccante non sembra avere richieste. Possibile un secondo miracolo nel rush finale del mercato?