Juve prigioniera di Moise Kean

La Juventus pare non essere convinta di puntare su Moise Kean nel ruolo di vice-Vlahovic. Anche prima dell’ultima amichevole persa 4-0 contro l’Atletico, l’italiano classe 2000 è arrivato in ritardo alla convocazione, venendo infine escluso dalla gara.

I bianconeri in quel ruolo vorrebbero puntare su un giocatore più esperto, ma non possono cederlo per via del contratto davvero particolare che lega l’azzurro alla Vecchia Signora.

Quando la scorsa stagione i bianconeri si mossero per acquistare Kean come sostituto di Cristiano Ronaldo, hanno speso 10 milioni di euro per un prestito biennale dall’Everton, con 28 milioni più 3 di bonus di riscatto da versare al termine di questa stagione.

Dunque, in definitiva, la Juve dovrebbe prima riscattare Kean dai Toffies spendendo più di 30 milioni, e poi cercare di rivenderlo. Dato che è impensabile che un club spenda quella cifra per l’italiano, al momento la sua uscita pare impossibile.

