La Juve vince, i tifosi sono delusi: ma lo Stadium ha un nuovo idolo

Non è stata una bella Juve, tutt’altro. Ma Allegri lo aveva detto: la partita contro lo Spezia va vinta, e basta. Ed alla fine i tre punti sono arrivati: ma tra il gol di Vlahovic e quello di Milik, c’è stata tanta, troppa sofferenza. Sia chiaro, i liguri non hanno mai tirato in porta: ma il gioco bianconero è apparso ancora una volta inesistente, e la sensazione costante era quella che un avversario tecnicamente superiore avrebbe banchettato all’Allianz Stadium.

La Juve aspetta i rientri

In attesa di quello che sarà: del ritorno al massimo della forma di Di Maria, del rientro di Pogba, dell’inserimento di Paredes. Le carte ci sono, tutto sta a saperle giocare bene: ma nel frattempo, la Juventus sta imparando a conoscere ed apprezzare il diamante di Pinerolo. Fabio Miretti, classe 2003, piemontese doc. All’85’ sembrava dovesse uscire, e si era preso la sua buona dose di applausi. Poi invece è rimasto in campo, si è involato sulla destra, ha centrato un pallone perfetto che Milik ha trasformato in gol, evitando un finale di passione.

I tifosi della Juve esaltano Miretti

Ed è proprio Fabio Miretti, in un momento così povero, a rappresentare l’unica ricchezza che i tifosi juventini dimostrano di apprezzare. RipCity infatti lo dice subito: “Teniamoci stretti Miretti”. Come Giuseppe: “Fabio Miretti (Pinerolo, 3 agosto 2003) è un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e della nazionale Under-21 italiana.”. E Giacomo aggiunge: “Miretti….spettacolo allo stato puro”. Gianluca invece sottolinea: “Miretti migliore in campo per la seconda partita consecutiva”. E anche Korporal la vede allo stesso modo: “Fabio Miretti sontuoso, allenatore dinosauro meno”.

Juve, ancora tutti contro Allegri

Hey però non è soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti: “Ridatemi la mia Juve. Ridatemi la gioia di vedere una partita. Liberate la Juve“. E Giulio si chiede: “Cosa sarebbe questa squadra senza allegri”. E Marco aggiunge: “Impresentabili …!!! Togli Vlahovic e Miretti eravamo nei guai”. Vince infatti confessa: “Note positive: – i 3 punti; – le punizioni di Vlahovic ;- la personalità di Miretti”. Matteo mette il dito nella piaga: “Bene per i 3 punti ma non possiamo non chiudere le partite e giocare così con lo Spezia. L’importante sono i 3 punti”.

Juve, tifosi delusi nonostante il 2-0

La posizione dei tifosi juventini è comune, così non va. E Stefano la sintetizza bene: “Bene aver vinto ma NETTO passo indietro a livello di prestazione. A volte siam stati talmente brutti che l’impressione mia è che fossimo senza fiato fisicamente. Giocando così spesso può anche essere, tutto sommato stanno faticando anche altre. Però c’è da lavorare, e tanto”. Così come IlSaggio: “Bene risultato. Ma riusciremo MAI ad avere un gioco e un ritmo che non siano da squadra di Eccellenza?”. Ma Luca offre una riflessione: “Tre punti d’oro in un momento particolare del campionato. Nessuna squadra sta brillando e noi siamo li, seppur incerottati”.

