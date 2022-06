Juventus, Miretti: "Sono una mezzala, Allegri mi aiuta molto"

02-06-2022 16:01

Fabio Miretti ha spiegato quale è il suo ruolo ideale: “Penso sia la mezzala, ma mi trovo bene a fare anche il mediano, oppure il trequartista, che ho fatto spesso con la Nazionale U19″.

Miretti è stato tra i protagonisti del finale di stagione bianconero: “Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra sono cresciuto molto, essendo un tifoso cresciuto nel vivaio juventino è stata un’emozione indescrivibile poter giocare per la squadra del mio cuore. Allegri? Mi ha dato tanti spunti su cui migliorare, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva”.

Miretti ha concluso parlando del proprio futuro: “Fare un altro anno con la Juventus o un anno in prestito? Non lo so, adesso i miei pensieri sono tutti alla Nazionale e alla maturità”.