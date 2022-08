28-08-2022 09:48

Nelle prime tre gare di campionato, Dusan Vlahovic ha segnato tre reti. L’ultima con un perfetto calcio di punizione. Il serbo è una certezza per la Juventus che si gode il suo bomber di razza.

Juventus, 784 giorni dopo arriva un gol su punizione

L’ultimo gol su punizione di un giocatore della Juventus risaliva al 4 luglio 2020, giorno del Derby della Mole. Vittoria dei bianconeri (4-1) con rete su punizione di Cristiano Ronaldo (al 43° tentativo). A distanza di oltre due anni (784 giorni per l’esattezza), ci ha pensato Dusan Vlahovic a “prendere il posto” di CR7 nella speciale classifica.

Il serbo, con la rete alla Roma, è arrivato a quota due gol su calcio piazzato. La prima l’aveva segnata il 24 ottobre 2021, contro il Cagliari (quando ancora indossava la casacca della Fiorentina).

Juventus, Vlahovic conquista un record di grande fascino

Dusan Vlahovic ha segnato su calcio piazzato alla Roma dopo 1 minuto e 16 secondi di gioco. Di fatto, si tratta del gol più veloce (su punizione) nella storia da quando si calcola questo dato statistico (stagione 2004/05). Il precedente primato apparteneva a Emanuele Giaccherini (1 minuto e 19 secondi).

Non solo, il serbo ha segnato al suo primo tocco di palla durante la partita (come si augurava l’allenatore Max Allegri, criticato dopo la sfida contro la Sampdoria per i pochi palloni giocati dall’attaccante ex Fiorentina).

Juventus, Vlahovic una certezza in attacco: aspettando gli infortunati

Dopo tre gare di campionato, Dusan Vlahovic è a quota tre gol. Un inizio straordinario che certifica come il serbo sia uno dei favoriti a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A.

Quando torneranno gli infortunati Paul Pogba e Angel Di Maria, la sensazione è che Dusan Vlahovic possa diventare ancor più decisivo. Inoltre, l’ultimo arrivato Arkadiusz Milik potrebbe essere un ulteriore “aiutante” del serbo (i due potrebbero anche giocare insieme). La prossima sfida per la Vecchia Signora è in programma, sempre all’Allianz Stadium, mercoledì prossimo contro lo Spezia. Dusan Vlahovic punta ad incrementare ulteriormente il proprio bottino di gol.