Juve, Allegri alla stampa: "Le vostre critiche ci danno forza"

Al termine del match Allegri è intervenuto a Dazn e ha analizzato così l’1-1: “Il campionato è lungo e partite così rischiamo anche di perderle, siamo quasi capitolati e sarebbe stato dannoso anche a livello psicologico. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati aggressivi e abbiamo giocato bene tecnicamente. Avevamo un uomo in più a sinistra perché loro difendevano più bassi a destra, ma forse non lo abbiamo sfruttato abbastanza. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, però la Roma è una grande squadra e José è bravo a tenerla sempre dentro la partita”.

Sulla chiacchierata con Mourinho a fine gara, Allegri ha dichiarato: “Mi ha detto che hanno avuto molta fortuna nel primo tempo? Josè è sempre simpatico e molto lucido nell’analizzare le gare, sicuramente è vero che sono stati fortunati, però se giochi così e non la chiudi rischi di capitolare su un episodio e così è stato…”.

Infine Allegri ha lanciato una frecciata alla stampa: “Le vostre critiche a noi danno forza, perché ci strutturiamo per tornare a vincere. Non bisogna confondere il bello con l’efficace. Oggi le due cose non hanno combaciato? Il calcio l’ha inventato il diavolo. Nelle tre partite fatte abbiamo rischiato soprattutto col Sassuolo e abbiamo vinto 3-0″.