18-08-2022 18:44

In vista della partita contro la Sampdoria di lunedì, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa. Torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri gli squalificati nel 3-0 contro il Sassuolo Moise Kean e Adrien Rabiot, quest’ultimo particolarmente chiacchierato in chiave mercato. L’allenamento odierno è stato dedicato soprattutto alla tattica, con difesa a quattro e grande lavoro degli esterni per servire Dusan Vlahovic in avanti.

Juventus: senza intoppi il recupero di Pogba

Capitolo infortunati. Le maggiori attenzioni sono rivolte ovviamente alle condizioni di Paul Pogba e al suo menisco, che ha scelto di non operare per evitare di saltare i Mondiali di Qatar 2022, preferendo affidarsi alla terapia conservativa. Il centrocampista francese, tornato quest’anno in bianconero dal Manchester United, sta svolgendo il lavoro alternativo in palestra e piscina senza intoppi e le sensazioni del calciatore sono positive, quindi si aspetta il suo ritorno agli allenamenti sul campo.

Juventus: per Pogba probabile ritorno con la Salernitana

Pogba comincerà le prime sedute individuali la prossima settimana e se tutto dovesse andare bene potrebbe essere a disposizione di Allegri già per la partita con la Salernitana del weekend del 10-11 settembre, sesta giornata di campionato, saltando quindi l’esordio stagionale di Champions League, previsto per il 6-7 settembre: l’avversario che dovrà affrontare la Juventus si saprà dopo il sorteggio della fase a gironi di giovedì prossimo, 25 agosto.

Juventus: per Di Maria e Szczesny due partite out

Per quanto riguarda Angel Di Maria, al debutto in Champions l’argentino dovrebbe esserci ma tra una settimana sarà rivalutato, quindi per ora ogni ipotesi è prematura. Per lui comunque è probabile il ritorno alla quarta o alla quinta giornata di Serie A contro Spezia (31 agosto) o Fiorentina (3 settembre). Lo stesso infortunio di Di Maria l’ha accusato Wojciech Szczesny, per il quale si prospetta lo stesso tempo di recupero: difficile possa esserci già il 27 agosto contro la Roma, così come del resto El Fideo.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN