Roland Garros, Ruud stavolta non ci sta. L’attacco dopo il ko con Borges: “L’ATP ci costringe a giocare da infortunati”

Dopo la sconfitta con Borges al secondo turno del torneo francese, il norvegese lancia l’attacco contro l’ATP: “Difficile riuscire a recuperare con un infortunio con queste regole”

Casper Ruud stavolta non ci sta. Il tennista norvegese lancia il suo attacco contro l’ATP e contro un sistema che spesso spinge i giocatori a scendere in campo anche da infortunati. Dopo l’eliminazione con Borges al Roland Garros, il norvegese che rischia di precipitare in classifica va all’attacco. E a beneficiare della sua uscita c’è anche Carlos Alcaraz che ora potrebbe avere un cammino decisamente agevole verso la finale.

L’infortunio e il ko con Borges

La sconfitta di Casper Ruud al secondo turno con Borges è stata una delle sorprese della giornata di ieri al Roland Garros. Il norvegese è uno degli specialisti della terra rossa come ha dimostrato anche a Madrid dove è uscito vincitore. Ma un problema fisico ha avuto impatto sulla sua prestazione a Parigi: “Spero che non sia niente di grave. Ma nelle ultime settimane sto avendo un problema al mio ginocchio sinistro. Non mi dà problemi durante gli allenamenti ma ne risento nel corso delle partite. E’ difficile tenerlo sotto controllo quando sale l’intensità del gioco. E’ stato il motivo per cui ho deciso di non giocare a Ginevra. Ci sono momenti in cui va meglio, oggi invece è peggiorato molto”.

L’attacco all’ATP

Casper Ruud viene unanimemente considerato come uno dei giocatori più gentili e pacati del circuito, uno che raramente si lascia andare a polemiche o proteste. Ma nel corso della conferenza stampa a Parigi lancia un attacco decisamente duro nei confronti dell’ATP: “Fare i conti con un infortunio è complicato perché devi giocare alcuni tornei e se ti prendi una pausa le conseguenze in termini di ranking possono essere molto dure. Questi sono i mesi cruciali per la mia stagione sia in termini sportivi che economici. Di fatto sei obbligato a giocare anche da infortunato e non penso che sia una cosa giusta. Ora spero di poter riposare e smetterla di prendere antidolorifici. Non so se lo sapete ma se non si gioca un evento obbligatorio, l’ATP può tagliare il 25% del tuo bonus a fine stagione”.

La stagione sull’erba in bilico

La sconfitta al secondo turno a Parigi costerà molto in termini di classifica al tennista norvegese che uscirà dalla Top10 perdendo 5 posizioni e ritrovandosi intorno alla 13esima posizione. Una classifica che potrebbe ancora peggiorare con il norvegese che potrebbe saltare l’intera stagione sull’erba (superficie che non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni). Anche se la tentazione di riprovarci a Wimbledon potrebbe essere troppo forte.

