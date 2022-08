Juve, fischi e tegola Szczesny ma la vince Vlahovic. Le pagelle

31-08-2022 22:41

La Juventus batte lo Spezia 2-0 grazie alle reti di Vlahovic e Milik. Per il serbo gol ancora una volta su punizione, praticamente identico a quello visto contro la Roma. Fischi a tratti del pubblico per il gioco espresso, tegola Szczesny che esce in barella.

Juventus-Spezia, Vlahovic ancora su punizione

Nel primo tempo Vlahovic si ripete: l’attaccante serbo, come contro la Roma, realizza il vantaggio da calcio di punizione, praticamente dalla stessa posizione e allo stesso modo, scavalcando la barriera. Il match si addormenta un po’, nei minuti finali la beffa per la Juventus: Szczesny atterra male sulla caviglia ed è costretto a uscire in barella, una brutta tegola per la stagione dei bianconeri.

Juventus-Spezia, Milik la chiude

Nel secondo tempo la prima vera occasione, dopo un po’ di fischi da parte del pubblico, capita ancora a Vlahovic che di testa sfiora la rete trovando la bella risposta di Dragowski. I bianconeri ci provano e alla fine la chiudono con Milik, abile a girarsi in area e a segnare. Il match termina 2-0 per i padroni di casa.

Juventus-Spezia, come ha arbitrato Colombo

Protesta molto la Juventus nel primo tempo per un contatto in area dello Spezia con Cuadrado che finisce a terra. Colombo però non assegna rigore, per l’arbitro è il colombiano che cerca la gamba avversaria.

Juventus-Spezia, il tabellino

Reti: 9′ Vlahovic (J), Milik (J)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Kostic, Zakaria, Fagioli, Milik, Di Maria, Soulè

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti. A disp. Zoet, Zovko, Sala, Beck, Ellertsson, Caldara, Sher, Agudelo, Strelec, Sanca

Arbitro: Colombo di Como

Juventus-Spezia, i migliori e i peggiori

Miretti 7.5: si conferma in forma e un giovane molto interessante.

Vlahovic 7.5: ormai ci ha preso gusto, altra punizione gioiello.

Milik 7: entra e chiude la partita tornando al gol.

Kean 5.5: non fa quasi mai male, deve trovare la forma migliore.

Nzola 5: da lui ci si aspetta di più, non incide.

Reca 5.5: poche idee, anche lui avrebbe dovuto fare di più.