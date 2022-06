Juventus, continua la caccia al regista: un aiuto arriva dalla Premier League

10-06-2022 09:08

Secondo quanto riportato dalla Bild, Ilkay Gündogan vorrebbe lasciare il Manchester City, a causa di un utilizzo non continuo e di qualche dissapore col tecnico Pep Guardiola.

L’ex Borussia Dortmund ha un contratto fino al 2023, e sembra abbia rifiutato la prima offerta di rinnovo. In questo senso si ricollega la Juventus, che come sappiamo sta cercando seriamente un mediano dai piedi buoni che faccia da regista alla squadra.

Per caratteristiche, Gündogan sarebbe davvero perfetto, ma il giocatore spera in un nuovo interessamento del Barcellona. Non siamo vicini a una trattativa, ma è un occasione di mercato per tanti club che potrebbe essere sfruttata.

