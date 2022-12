Juventus, da Chiesa a Pogba: il calendario dei rientri

26-12-2022 10:21

Da Federico Chiesa a Paul Pogba, da Dusan Vlahovic a Juan Cuadrado: quando rientraranno a disposizione di mister Allegri questi giocatori? Presto, molto presto.

La prima partita del 2023 sarà quella in programma con la Cremonese mercoledi 4 gennaio. Questa dovrebbe essere ufficialmente la gara in cui Chiesa tornerà disponibile per la causa, l’affaticamento muscolare sempre infatti smaltito e l’attaccante si sta allenando regolarmente con la squadra.

Situazione intricata per Dusan Vlahovic, la pubalgia continua a dare fastidio, il numero nove sta proseguendo in un programma di traning personalizzato per smaltire l’infiammazione, difficile valutare ad oggi una data di rientro.

Capitolo Pogba: il francese è tornato a correre , potrebbe puntare ad una panchina con il Napoli o più verosimilmente ad un ritorno in campo con il Monza (o in Coppa Italia).

Anche Bonucci e Cuadrado lavorano a parte: il difensore dovrebbe rientrare con l’Udinese e poi essere al 100% per il big match con il Napoli, il colombiano, invece, rientrerà in gruppo il 27 dicembre proprio come i brasiliani, mentre il 29 toccherà ai tre giocatori reduci della finale mondiali Di Maria, Paredes, Rabiot.