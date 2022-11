Juventus, Danilo verso il rinnovo

09-11-2022 15:41

Da quando è alla Juventus, Danilo ha dato prova di grandi capacità sul campo ma anche di enorme carisma fuori, cosa che lo ha reso in poco tempo un leader dello spogliatoio e l’attuale vice-capitano della squadra dietro Bonucci.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus ora è al lavoro per blindare il brasiliano ex Real e City, desiderosa di offrirgli un rinnovo di contratto. Le trattative, che dovrebbero avere inizio dopo il Mondiale in Qatar, non si annunciano lunghe, in quanto c’è la volontà reciproca di concludere il prima possibile.