Juventus: De Ligt ad un passo dal Bayern

08-07-2022 08:20

Fonte: NurPhoto via Getty Images

L’addio di Mathij De Ligt dalla Juventus è sempre più vicino.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’olandese è vicinissimo ad accasarsi al Bayern Monaco, disposto ad arrivare a 80 milioni per il classe ’99, ambito anche dal Chelsea, che però in questo momento è un po’ più indietro ed ha dirottato le sue attenzioni su Kalidou Koulibaly del Napoli, per il quale ha pronta un’offerta da 9,5 milioni di euro.

Questa manovra coglierebbe di sorpresa anche i bianconeri, che hanno proposto al senegalese un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione, scelto proprio come profilo ideale per sostituire l’olandese.

