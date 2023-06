Juventus: Di Maria a un passo dal Benfica

Il Fideo ha giocato al Da Luz dal 2007 al 2010 e, pur di tornare a Lisbona, rinuncerà a parecchi soldi

21-06-2023 10:14

Angel Di Maria è a un passo dal ritorno al Benfica, dove ha giocato dal 2007 al 2010. Il Fideo sta per terminare anche ufficialmente la sua avventura alla Juventus, durata soltanto un anno. A 35 anni, però, non tornerà in patria nella squadra dove è cresciuto, ovvero il Rosario Central. Il Benfica, per Di Maria, significa i primi passi in Europa prima della gloria raggiunta con Real Madrid, Manchester United e Psg. Un po’ meno gloriosa la sua annata a Torino.

Pur di sposarsi di nuovo con i portoghesi, il Fideo rinuncerà a cifre importanti. Gli ultimi dettagli sono in via di definizione.