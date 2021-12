Juventus, Dybala non è insostituibile: 7 vittorie su 8 partite senza la Joya

26-12-2021 10:38

Quanto pesa l’assenza di Dybala ? L’argentino per caratteristiche è ovviamente un pezzo unico all’interno della rosa di Allegri ma, analizzando attentamente i dati di questo inizio di stagione, si nota come in realtà la Juventus faccia risultato anche senza di lui. Anzi, soprattutto senza di lui.

Nelle otto partite in cui Dybala non è stato neppure convocato tra campionato e Champions League, infatti, sono arrivate ben sette vittorie tra cui quelle prestigiose ottenute contro Chelsea, Lazio e Roma. Mentre l’unica sconfitta è quella di Napoli, quando peraltro i bianconeri sono finiti ko solo per un paio di episodi sfortunati nel finale di gara.

Non solo. Nelle stesse partite la Juventus in ben sette occasioni non ha subito neppure un goal, dato che le uniche reti incassate dai bianconeri senza Dybala sono proprio quelle di Napoli. Un segnale chiaro di come in assenza dell’argentino la squadra sembri più quadrata a livello tattico, seppure meno fantasiosa.

L’equivoco è probabilmente legato al ruolo di Dybala che schierato sull’esterno non garantisce la stessa copertura di Bernardeschi e come prima punta non riesce a riempire l’area di rigore avversaria allo stesso modo di Morata o Kean.

Nonostante questo l’importanza dell’argentino per il gioco della Juventus resta indubbia, dato che Dybala è l’unico bianconero in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco. Una qualità non da poco a cui Allegri non rinuncia praticamente mai, se non per cause di forza maggiore.

Nel 2022, quindi, toccherà al tecnico trovare il modo di liberare la fantasia della Joya senza perdere solidità difensiva. I dati infatti mostrano come con Dybala in campo i risultati siano stati fin qui abbastanza deludenti con appena 8 vittorie su 17 partite tra campionato e Champions League, ovvero una percentuale di successi inferiore al 50%. Numeri non da Juve, insomma.

OMNISPORT