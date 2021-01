Juventus e Inter, per De Paul si inserisce il Liverpool

La Premier mette pressione alla Juventus e all’Inter. Come riportato dal The Sun, su De Paul non ci sarebbe soltanto il Leeds di Bielsa, ma anche i campioni del Liverpool. In passato, l’argentino ha strizzato l’occhio al campionato inglese, ma difficilmente il centrocampista lascerà Udine a gennaio.

Lo stesso De Paul ha parlato così del suo futuro: “I grandi allenatori che ti cercano fanno piacere, non solo Conte che conosciamo tutti. Io però sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia – le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. So che mi guardano e dipendono anche da me, il mio modo di dimostrare rispetto è quello di stare con la testa qui ed essere un esempio, poi quello che succede non dipende da me. Io sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto”.

OMNISPORT | 08-01-2021 11:40