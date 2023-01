Juventus, Fagioli: “Inaspettato il -15, ma l’obiettivo resta la Champions”

23-01-2023 21:43

È un Nicolò Fagioli a tutto tondo quello che si lascia andare sul canale Twitch della Juventus.

Il talento bianconero analizza la brutta situazione in cui la squadra si è ritrovata all’improvviso: “Si vociferava ci potessero togliere 9 punti, 15 onestamente ci ha colto di sorpresa, però abbiamo parlato con il presidente Ferrero e con il direttore Scanavino e ci hanno assicurato che faranno di tutto per combattere e farci togliere questa penalizzazione, a noi hanno chiesto di mettere ancora più passione e grinta, non è facile ma dobbiamo pensare solo al campo e tenere bene a mente l’obiettivo che resta la Champions”.

Ed aggiunge: “Per me la settimana del gol al Lecce è stata speciale perché dopo la prima rete con questa maglia ho giocato in Champions con il PSG e la domenica dopo con l’Inter andando di nuovo a segno, è sempre stato il mio sogno fare gol contro queste squadre”. Infine: “Di Maria è un fenomeno, non vedo l’ora di dargli la palla per vederlo fare qualcosa di eccezionale”.