Juventus, Felipe Melo choc su Buffon: “Scommetteva sulla Serie C brasiliana e non era l'unico”

Dal Brasile la spallata di Felipe Melo all'ex compagno di squadra Buffon: "Andavamo al cinema, mi chiedeva consigli e scommetteva. Ha guadagnato e perso tanti soldi"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il tempismo è perfetto. Nel momento in cui il calcio italiano è finito nuovamente nella bufera per l’inchiesta della Procura di Milano sullo scandalo delle scommesse clandestine che vede coinvolti diversi giocatori di Serie A tra cui Fagioli e Tonali, dal Brasile arriva la spallata di Felipe Melo all’ex compagno di squadra alla Juventus Gigi Buffon.

Scommesse, anche il Brasile travolto dallo scandalo

Nel corso di un’intervista andata in onda sull’emittente brasiliana Sport tv, l’ex centrocampista di Juventus e Fiorentina Felipe Melo rivela un retroscena legato a Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, e risalente ai tempi in cui giocavano insieme nel capoluogo piemontese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La questione è emersa perché anche il Brasile, proprio come l’Italia, è stato travolto dal calcioscommesse. Già, la Polizia federale ha incriminato l’attaccante del Flamengo Bruno Henrique per aver forzato un cartellino giallo in una partita contro il Santos del 2023 con l’intento di favore diversi scommettitori, tra cui alcuni suoi familiari: a incastrarlo le chat di Whatsapp.

Le rivelazioni choc di Felipe Melo su Buffon

Le rivelazioni di Melo sono destinate a sollevare un polverone, visto anche il delicato momento che sta attraversando il calcio italiano per via dei dettagli sempre più inquietanti emersi dall’inchiesta milanese. Su tutti, i debiti monstre di Fagioli e le minacce ricevute via chat dai suoi creditori.

“So che questo è una tema controverso, perché dirò una cosa che in pochi sanno: quando giocavo per la Juventus, Buffon scommetteva sulla Serie C brasiliana” ha detto l’ex centrocampista brasiliano, che ha chiuso la carriera con la Fluminense vincendo anche la Coppa Libertadores nel 2023.

Juventus, Buffon non era l’unico a scommettere

Felipe Melo entra nei dettagli: “A Torino alloggiavo in un hotel che si trovava in un centro commerciale, c’era anche un cinema. Quando andavamo lì – racconta – Buffon scommetteva. Accendeva il computer o l’iPad e mi chiedeva: ‘Amico, che ne dici di questa partita qui nella Serie C brasiliana?’.

E rispondevo: ‘Cos’è, amico, la Serie C?’. Così poi scommetteva”. L’ex calciatore continua: “Ha guadagnato un sacco di soldi, ma ha anche perso molto. E non è stato l’unico a chiedermi consigli: anche altri scommettevano”.