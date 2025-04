Scommesse: i debiti di Fagioli, puntava anche 250.000 euro sull'Nba, i sospetti della Juve

Fagioli: i debiti accumulati tra Milano e Roma e le minacce subite dal suo esattore cui doveva 1,5 milioni: "Giuro che ti faccio smettere di giocare"

Emergono nuovi dettagli relativi alla vicenda delle scommesse illegali che sta nuovamente facendo tremare il calcio italiano. Al centro dell’indagine questa volta partita dalla Procura di Milano le puntate folli dei giocatori e in particolare di Nicolò Fagioli, capace di scommettere fino a 250mila euro in poche ore sull’Nba. Ma anche l’incubo dei debiti e delle minacce vissuto dal centrocampista ora in forza alla Fiorentina e i sospetti della Juventus.

Fagioli senza freni: scommesse folli anche sull’Nba

Lo rivela il quotidiano La Repubblica che ha pubblicato un estratto delle carte dell’inchiesta sulle scommesse illegali della Procura di Milano. Pensate: il 14 febbraio 2023 Fagioli fu capace di bruciare 250mila euro puntando sull’Nba in un lasso di tempo compreso tra le 14:00 e le 19:00 con tanto di stop ‘causa’ allenamento.

Ma il regista che Spalletti ha portato agli Europei tra le polemiche non era certo l’unico ad avere la mano pesante. Da un’intercettazione di Tonali, ad esempio, è emerso che anche Florenzi in un solo giorno aveva perso 300mila euro “a furia di 40 a botta”.

I debiti monstre di Nicolò e i sospetti della Juve

Particolarmente grave e delicata la situazione di Fagioli, dalle cui chat con gli esattori pubblicate dal Corriere della Sera, è venuto a galla che aveva contratto un debito monstre di addirittura 2 milioni e 800mila euro. Il calciatore è arrivato a subire minacce esplicite da un personaggio ancora senza nome ma noto come ‘Nelly‘ e probabilmente legato alla malavita romana.

Dall’inchiesta si apprende che la stessa Juventus, nel marzo del 2023, nutriva sospetti sul vizio legato al gioco d’azzardo del suo tesserato, tanto da chiedere al centrocampista se avesse problemi.

L’incubo di Fagioli e le minacce: “Ti faccio smettere di giocare”

Le ultime intercettazioni relative al caso scommesse mettono in luce il calvario di Fagioli, attaccato duramente da Floro Flores. Un certo Nelly, in contatto col calciatore attraverso una sim intestata a un cittadino straniero, non ricorre a giri di parole per intimidirlo. “Stai proprio a sbaglià persona, ti faccio smettere. Te faccio mettere a fare il muratore” riporta il Corriere dello Sport.

Fagioli gli deve 1,5 milioni di euro, ma il suo debito, tra Roma e Milano, sale a 2,8 milioni. L’ex Juve cerca di prendere tempo col ‘romano’: “Ho fatto un errore più grande del mio stipendio annuale, ho chiesto una mano per darteli”. Ma la pazienza sembra finita. “Lo giuro sui miei bambini: se mercoledì non ho i soldi, vengo a Torino e ti faccio smettere di giocare. Ti levo pure la penna per firmare i contratti”.